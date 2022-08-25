41 kadın 41 öyküyle geleceğe ışık tutacak

Murat OBENLER

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Limasol Sigorta’nın katkıları ile hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin ilk kitabını 24 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00’da İş Kadınları Derneği’nin Samanbahçe’nin binasının önündeki meydanda tanıttı.

Deniz Şerifoğlu Öztürk’ün sunumuyla Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte konuşmalar ve kitap satışı yer aldı.



Tanıtım çok değerli insanları bir araya getirdi

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik 41 kadının yaşamlarını öyküler, grafik ve görsel objeler ile harmanlayan değerli bir kitap ile ülkemizin sosyal yaşamından, basın dünyasından, iş hayatından değerli katılımcıları Samanbahçe’nin nostaljik ortamında bi raraya getirdi.

Dernek Başkanı Şenay Ekingen ile Dernek YK üyesi ve Yayın Kurulu Başkanı Gülgün Serdar’ın konuşmalarının yer aldığı gecede meclis çalışmalarından dolayı etkinliğe katılamayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ın mesajı da okundu.

Limasol Sigorta’nın katkıları ile hazırlanan 200 sayfalık kitap hem alanından yapılmış özenli bir çalışma yayın olarak Kıbrıs Türk edebiyat tarihindeki yerini aldı hem de ülkemizdeki kadın hareketinin gelişim sürecine de bir katkı niteliği taşıyor.





Ekingen: “ KÖDER olarak bu kitabı yayınlamaktan gurur duyuyoruz. Devamı da gelecek”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada tarihi Samanbahçe’de birçok güzel insanı buluşturan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitabının tanıtımını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ekingen, “Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak, kimlik değerlerimize sahip çıkan, değişik alanlarda önderlik yapan, ailesini-ülkesini koruyan öncü kadınlarımızı, genç kuşaklara tanıtmak, gençlerimizin bilinçlendirilmesine yardımcı olmak için yola çıkan KÖDER, bir yandan belgesel çekimlerine devam ederken, bir yandan kitap çalışmalarını da sürdürmüş ve Limasol Sigorta katkıları ile ilk basılı yayınını gerçekleştirmiştir. 41 değerli kadınımızı anlatan bu kitap hepimize hayırlı olsun.” diyerek sürdürdüğü konuşmasını Limasol Sigorta başta olmak üzere etkinliğe katkı koyan LTB, Vakıflar İdaresi, İKD ile kitaba destek veren gönüllülere ve kitabın çıkmasında büyük emekleri olan Yayın Kurulu’na da teşekkür ederek tamamladı.





Serdar: “ Çok çeşitli alanlardan ve bölgelerden 41 kadının hayatımıza değer katan yaşamlarını bir kitapta toplamak çok önemli.”

Yayın Kurulu Başkanı Gülgün Serdar ise kitapla ilgili yaptığı konuşmasında kitabın tanıtımının Samanbahçe’de yapılamasının kitabın ruhuna tam uygun olduğunu, farklı çalışma alanlarında uğraş vermiş 41 ismi içeren eserin 200 sayfadan oluştuğunu ifade etti.

Serdar, “Doğum yılları 1903 ile 1958 yılları arasında olan, çoğunluğu 1920’li ve 30’lu senelerde dünyaya gelen bu isimler arasında pek çok kişinin hayatına dokunan öğretmenler-sağlık çalışanları, yeminli mücahidelerle, esirleri, yaralıları kurtaran fedailer, yurtdışında eğitim gören, dünya çapında ün yapmış bilim insanları ve sanatkârlar, ileri yaşlarda okuma-yazma öğrenip kendi çocuklarına yüksek öğrenim yaptıran veya tedavileri için okul açan anneler ile bu toprakları vatan bilip katkı koyan yabancılar yer almaktadır. Geçmişe ait objeleri de içeren kitapla ilgili çalışmalar yapılırken, kitapta yer alan isimlerin ailelerinden, meslektaşlarından, yakınlarından yararlanılmış ve zor durumlarda ise bir KÖDER üyesi bu görevi üstlenerek kişinin tanıtımını hazırlamıştır.” dedi.





Kitap büyük bir kadro,takım çalışması ve emeğin ürünü

Kitabı Gülgün Serdar Başkanlığındaki 7 kişilik Yayın Kurulu hazırlarken, kapak tasarımını Mustafa Tozakı, grafik tasarımını Sylvia Nejla Çağdaşoğluları yaptı ve kitap Haziran 2022’de Ateş Matbaacılık Ltd. tarafından basıldı.