41 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı

Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam bin 567 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 321 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 41 araç ise trafikten men edildi, 4 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

133’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

30’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

2’si tehlikeli sürüş yapmak ve

87’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.