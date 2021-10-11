40 yaşındaki Ahmad kurtarılamadı

Alsancak’ta sakin Ahmad Shahzad (E-40), bugün sabah ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Shahzad, bugün saat 02.00’de, evinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.

Araçta yapılan aramada silah bulundu

Mağusa-İskele anayolu üzerinde S.A.’nın (E-35) kullanımında bulunan araçta dün gece polis tarafından yapılan arama sonucu, 9 mm çapında bir adet kuru sıkı tabanca, 9 mm çapında bir adet kuru sıkı boş mermi kovanı ile bir adet sivri uçlu bıçağı kanunsuz olarak bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Haspolat’ta hırsızlık

Haspolat’da yapımı devam eden benzin istasyonunun arka kısmındaki ambarda muhafaza edilen bir adet demir kapının A.S.(E-45) tarafından çalındığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.