“40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu yapımına başlanıyor”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Ankara'da bir araya geldi. TC ile KKTC arasında narenciye alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Başbakan Ünal Üstel açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın nazik daveti üzerine, bir kez daha Anavatan Türkiye’de sizlerle birlikte bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Her zaman söylüyorum ve tekrarlamaya da devam ediyorum. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler, karşılıklı sevgiye, saygıya, kardeşliğe, güvene ve tarihi köklere sahip ilişkilerdir. O yüzden, hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne, Anavatan Türkiye hükümeti ile ilişkilerimizi geliştirmeye ve en üst seviyede yürütmeye devam ediyoruz. İşte bugün burada, bir kez daha bu ilişkilerin derinliğinin yeni bir simgesi olacak önemli bir projeye daha imza atmak için bulunuyoruz" dedi.

Üstel, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Güzelyurt’u ziyareti sırasında müjdesini birlikte verdiğimiz 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu yapımını bu gün bu antlaşma ile başlatıyoruz. İmzalanan antlaşmaya göre, Güzelyurt’a ilk etapta 15 bin tonluk ve dört yıl içerisinde toplam 40 bin ton kapasiteye ulaşacak soğuk hava deposu projesi hayata geçirilecek” diye konuştu.