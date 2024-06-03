“40 bin TL bütçe ile 40 çocuğa bakıyoruz”

RESMİ VERİLERLE KIBRIS’IN KUZEYİNDEKİ “DEVLET” GÖZETİMİNDEKİ ÇOCUK PROFİLİ

Merkezi Cezaevi’nde 12 mahkûm çocuk, 64 yargılanmayı bekleyen hükümsüz çocuk ve 3 hafif cezalı çocuk var.

Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvasında 0-18 yaş aralığı 30 çocuk bulunuyor.

Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 40 çocuk okul sonrası eğitim alıyor. Hepsi, Surlariçi bölgesindeki okullarda eğitim alan çocuklar…

*Rakamlar devlet korumasında olan, Merkezi Cezaevi, Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası ile Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukları kapsıyor.

DEVRİM DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyinde çocuklar 1 Haziran’ı politika eksikliği, yoksulluk ve ağır hak ihlalleriyle karşıladı. Onlarca çocuk bakıma muhtaç, çeşitli nedenlerle ailelerinden uzakta olan çocukların sayısı hem can yakıyor hem de ürkütüyor. Resmi verilere göre; Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’nda çeşitli nedenlerle devlet korumasında 30 çocuk yaşam sürdürürken, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yaşları 9 ile 12 arasında değişen 40 çocuk okul sonrası eğitim alıyor, düzenlenen sosyal etkinliklere katılıyor. Çocuk Esirgeme Kurumu Koordinatörü Ali Birsen, YENİDÜZEN’e konuştu. Kurumlarının bütçesi olmadığını başvuru sayısının 150’nin üzerinde olduğunu ancak 40 çocuğa bakabildiklerini söyledi. Merkezi Cezaevi’nde ise 12’si mahkûm, 3’ü hafif cezalı, 64’ü tutuklu olmak üzere 21 yaş altı ‘genç suçlu’ ve çocuk bulunuyor.

Bakıma muhtaç yüzlerce çocuk…

Çocuk Esirgeme Kurumu kapılarını YENİDÜZEN’e açtı. Yaşları 9-12 arasında değişen18’i erkek 22’sı kız çocuğuna okul sonrası eğitim veren kurum tamamen bağışçıların desteği ile ayakta. Doktor Fazıl Küçük ve birkaç kişinin 1968 yılında oluşturduğu kurum kendi imkânları ile özellikle Surlariçi’nde yaşam süren çocuklara eğitim ve gıda desteği vermeye çalışıyor.

Koordinatör Ali Birsen, bir takım girişimler sonucu devletten aylık 40 bin TL bağış alabildiklerini bunun dışında kurumun bağışçıları ile ayakta durduklarının altını çizdi.

Bölgedeki çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri açısından okul sonrası saat 17.00’ye kadar hem derslerine hem de birçok aktiviteye katılmalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Birsen, “Her yıl Eylül ayında kontenjan açıyoruz ve yüzün üstünde başvuru alıyoruz. Kapasitemiz belli ne yazık 40’dan fazla çocuğa hizmet veremiyoruz” dedi.

Maddi ve manevi alanda yoksun çocuklar…

Çocuk Esirgeme Kurumunda maddi ve manevi alanda yoksun çocuklara ETÜT anlamında okul sonrası destek verdiklerini kaydeden Birsen, çocukların burada öğle yemeklerini yediklerini, derslerine destek aldıklarını ve birçok aktivite yapıldığını kaydetti. Ebeveyn-çocuk ilişkisine dair seminerlerin de düzenlendiğini kaydeden Birsen, geçtiğimiz yıl 18 bu yıl 22 anneye okuma yazma desteği de verildiğini ifade etti. İçişleri Bakanlığına bağlı dernek olarak 3 personel ile hizmet vermeye çalıştıklarını anlatan Ali Birsen, ‘temel gıda ve temizlik’ ihtiyaçlarını bağışçılar ile döndürdüklerini bunun yanında çocuklar için ayakkabı ve kıyafet yardımı da kabul ettiklerini belirtti.

Bütçesi olmayan kurum…

Devletten herhangi bir bütçeleri olmadığını dile getiren Birsen, “İki yıl öncesine kadar burada çocuklar sadece okul sonrası destek alıyordu. Biz öğlen yemeği verilmesini de yaptığımız bir takım incelemeler sonrası kendi imkânlarımızla mutfağı da dâhil ettik. 9-11 yaşlarındaki çocuklar hareketli olur, birçok çocuğumuz hareketsiz ve donuktu gıda noktasında bir takım araştırmalar yaptık. Yeterli beslenemeyen çocuklarımız için birçok firmayla iletişime geçtik, bir öğünlerini burada karşılıyoruz” dedi.

Bazen en çok özledikleri yemekleri hep birlikte seçerek kurumda çocuklara yedirdiklerini kaydeden Birsen, kurumun bir özel aracı olmadığını birçok imkânsızlıklara rağmen çocukları sinema veya tarih gezilerine desteklerle çıkarabildiklerini ifade etti.

Birsen: Devlet kademeleri yüzünü bu kuruma çevirsin

Birsen, kurum hakkında daha çok bilgi ve yardım yapabilmek için https://ktcek.org/bagis-yapin. Adresinden ve kuruma da giderek makbuz karşılığı yapabileceklerini belirtti. Bağışlarla ayakta duran bir kurum olduklarını bölgede çok ihtiyaçlı çocuk olduğunu ancak imkânlarının 40 sayısı ile sınırlı olduğunu ifade eden Birsen, “Devlet kademeleri yüzünü bu kuruma dönmeli. Çok ihtiyaçlı çocuk var ve çok daha fazlasını yapmak isteriz ancak imkânlarımız belli. Her yıl kontenjan açtığımızda bu acı gerçekle yüz yüzeyiz başvuru sayısı yüzün üstünde kapasitemiz belli. İki yıldır kurumu tanıtmaya duyurmaya çalışıyoruz, biz her türlü desteğe açığız. Cezaevinde bulunan çocuk tutuklu ve mahkûmlara da destek vermek isteriz. Kurumumuz şeffaf bir kurum bağışçılarımızda çocuklarımızla burada zaman geçirip ortamı görebilir” şeklinde konuştu.

Cezaevinde, 12 hükümlü 79 ÇOCUK demir parmaklıklar ardında…

Öte yandan Merkezi Cezaevi’nde ise 12’si hükümlü olmak üzere toplamda 79 çocuk suçlu bulunuyor.

YENİDÜZEN’in Merkezi Cezaevinde elde ettiği verilere göre; işledikleri çeşitli suçlardan 19-21 yaşlarında 58 ‘genç’ suçlunun 12’sinin ağır cezalı, 3’nün hafif cezalı 43 gencin ise yargılanmayı beklediği öğrenildi. Edindiğimiz bir başka veride ise yaşları 16 ile 18 olan 43 ‘çocuk’ suçlu yargılanmayı bekliyor.

‘Devlet’ korumasında 30 çocuk…

Sosyal Hizmetler Dairesi verilerine göre; çeşitli nedenlerle devletin korumasında 30 çocuk bulunuyor. Bakanlıktan edindiğimiz bilgilere göre yaşları 0 ile 18 arasında değişen 30 bakıma muhtaç çocuk, Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvasında yaşıyor. Koruyucu aile yanına verilen çocuk sayısı bilgisi paylaşılmadı.

NOT: Yüzleri açık olarak kullanılan çocukların ailelerinden izin alınmış ayrıca Çocuk Esirgeme Kurum yönetiminden de onay alınmıştır.

Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 40 çocuk okul sonrası eğitim alıyor. Hepsi, Surlariçi bölgesindeki okullarda eğitim alan çocuklar

Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bölgedeki annelere de okuma yazma eğitimi veriliyor