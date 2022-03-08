4 yılda 3423 kadına ‘ŞİDDET’!

RAKAMLARLA ŞİDDETİN YÜZÜ:

2018: 2 ayda 103 kadına şiddet

2019: 1047 kadına şiddet

2020: 1 ölüm,1058 kadın şiddet

2021: 1064 kadına şiddet

2022: Ocak-Şubat: 151 kadına şiddet

Ayşe GÜLER

Resmi veriler kadına karşı şiddetin her geçen arttığını ortaya koyuyor…

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 28 Şubat itibariyle (25 Kasım 2018-28 Şubat 2022) toplamda 3 bin 423 ‘şiddet’ şikayeti yapıldı.

Bu yılın ilk iki ayında ise polise 151 kadının başvuru yaptığı kayıtlara geçti. Bu rakam yalnızca polise yansıyan, resmi verileri oluşturdu.

Resmi verilere göre; son 4 yılda bin 159 kadın ‘darp’ nedeniyle polise başvurdu, yardım istedi. 450 kadın ise şiddet kullanma tehdidi ile karşı karşıya kalarak, ALO 183’ü aradı.

YENİDÜZEN, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ‘kadına şiddetin’ resmini çıkardı.

İlk 2 ayda 151 şiddet şikayeti…

Polise, 28 Şubat’a kadar kadına şiddetle ilgili 151 şikayet yansıdı.

Bunların 53’ü ‘darp’, 13’ü ‘şiddet kullanma tehdidi’, 12’si ise ‘telefonda tahkir edici arama-mesaj’dı.

1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında polise 6 kez ‘mahkeme emrine riayet etmemek’, 5 kez ‘rahatsızlık’, 3 kez umumi yerde sövme’, 2’şer kez ‘cinsel tecavüz’, ‘kasti hasar’, 1 kez de ‘mülke tecavüz’ şikayeti yapıldı.

En fazla şikayet Lefkoşa’dan…

Şiddetin bölgelere dağılımında Lefkoşa başı çekti.

Resmi verilere göre; ilk iki ayda Lefkoşa’dan 51, Mağusa’dan 40, Girne’den ise 38 şikayet yapıldı.

Söz konusu dönemde İskele’den 15, Güzelyurt’tan ise 7 şikayet polise yansıdı.

2021’de 1064 kadına şiddet vakası…

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Birimi’ndeki resmi verilere göre geçtiğimiz yıl 1064 kadın ‘şiddet’ başvurusu yaptı.

Verilerde ‘darp’, ‘rahatsızlık’, ‘şiddet tehdidi kullanma’, ‘telefonda tahkir edici arama-mesaj’ meseleleri ilk sırada yer aldı.

376 kadından darp şikayeti…

Geçtiğimiz yıl 376 kadın ‘darp’ şikayeti nedeniyle yardım istedi.

109 kadın ‘rahatsızlık’, 108 kadın ise ‘şiddet kullanma tehdidi’ nedeniyle polise başvurdu.

102 kadın ise ‘telefonda tahkir edici arma-mesaj’ aldığı gerekçesiyle ALO 183’ü aradı, yardım istedi.

Diğer suçlar…

Diğer suçlar şöyle: Elektronik Haberleşme Yasası’na Aykırı Hareket: 45, kasti hasar:44, umumi yerde sövme: 39, Cinsel taciz: 24, mahkeme emrine riayet etmemek: 14, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek: 13, kavga:12, cinsel tecavüz: 11, mülke tecavüz:10, cinsel saldırı:8, vahim zarar:6, hırsızlık: 6, yaralama: 4, fesat karıştırma:4, zorla insan kaçırma:2, başkasını suç işlemeye teşvik:2, mülke tecavüz: 2.

RAKAMLARLA ŞİDDET, NEYDİ NE OLDU?

2018’te kuruldu, 103 kadına ulaştı…

Şubenin ilk kurulduğu yıl olan 2018 Kasım ve Aralık ayında toplamda 103 kadın ‘şiddet’ şikayeti ile polise başvurdu.

Resmi kayıtlarda ‘darp’ ilk sırada yer aldı, söz konusu dönemde darp şikayetiyle polise ulaşan kadın sayısı 43’tü.

13 kadına ‘basit telefon tacizliği’ yapıldığı, 12 kadının ise ‘şiddet kullanma tehdidi’ ile karşı karşıya kaldığı polis raporunda kayıt altına alındı.

İlçe bazında şiddet vakalarında Lefkoşa ilk sırada yer aldı, bu dönemde yalnızca 63 kadın ‘şiddet’ raporlarına yansıdı.

Mağusa’da 19, Girne’de 11, İskele’de 7, Güzelyurt’ta ise 3 kadın şiddet mağduruydu…

2019’da 1047 kadına şiddet

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 2019’da 369 kadın ‘darp’ şikayetiyle ulaştı.

155 kadın ‘şiddet kullanma tehdidi’ şikayetiyle Alo 183’ü ararken, 114 kadın ‘ telefonda tahkir edici arama-mesaj’ şikayetinde bulundu.

Bu dönemde 25 kadın ‘cinsel tecavüz’, 9 kadın ‘cinsel tecavüz’, 7 kadın ise ‘zorla insan kaçırma’ şikayetiyle polise başvurdu.

En yüksek veri, 2020’de…

2018’ten günümüze kadına karşı şiddette en acı tablo, 2020’de görüldü.

Bu yılda 1 kadın öldürüldü, 1058 kadın şiddet şikayetiyle polise başvurdu.

Pandemi nedeniyle ‘kapanmanın’ yaşandığı dönem olan 2020’de ne yazık ki ev içi şiddet de arttı.

2018’te 318 kadın ‘darp’ nedeniyle ALO 183’ü aradı, 166 kadın ‘rahatsızlık’, 162 kadın ‘şiddet tehdidi kullanma’ şikayetiyle polise başvurdu.

Polise 2020 yılında 16 kadın ‘cinsel tecavüz’, 10 kadın ‘cinsel taciz’, 10 kadın da ‘zorla insan kaçırma’ şikayetiyle ulaştı.