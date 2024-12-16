“4 yılda 30 binin üzerinde yurttaş yaptılar”

Milletvekili Ayşegül Baybars, son 4 yılda 30 binin üzerinde yurttaşlık verildiğini söyledi.

“2020 yılından bu güne, son 4 yılda İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilerin doğru olduğunu düşünmüyorum. İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet raporunda yer alan rakamlar doğru değildir” diyen Baybars, İçişleri Bakanlığı’nın sorular sorulara yazılı yanıt vermekten kaçındığını ifade etti, “Bakanlık şeffaf değil” dedi.

Gazeteciler Ertuğrul Senova ve Mert Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu KANAL SİM’de yayınlanan “Haber Toplantısı” programına konuk olan Ayşegül Baybars önemli iddialar ortaya koydu.

Baybars, “Özellikle kayıtlılıkla ilgili veri istediğimizde kayıtlı olanların değil de ilk baştan itibaren sisteme girenlerin kayıtları verilmişti. Bize verilen bilgilerde ilk başta kayıt olanlar, izinliymiş gibi gösterilmişti” diye konuşarak bakanlığın verilerinin sağlıklı olmadığını kaydetti.

Mecliste yazılı ve sözlü sorular sorduklarını ancak bakanlığı şeffaf olmadığını ve soruları yanıtsız bıraktığını iddia eden Ayşegül Baybars, “Bu ülkede doğal yoldan, doğum yoluyla vatandaşlık kazanan insan sayısı yılda 3 bin civarında… Yani bir yılda 3 bin kişi Kıbrıslı anne babadan doğarak vatandaş oluyor. Ancak sonradan yapılan vatandaşlık sayısı bunun kat kat üzerinde. 4 bin, 5 bin 500, 5 binlere varan boyutta… Bu durum bu ülkenin vatandaşlık politikasını etkileyen bir şey” dedi.

“Burada bu ülkeye aidiyet bağıyla bağı olan insanların çok ötesinde, dışarıdan gelen ve buraya sadece ekonomik maksatlı gelen insanların vatandaş yapıldığı görülüyor” diyen Baybars, dünyanın hiçbir ülkesinde doğum yoluyla kazanılan vatandaşlık sayısından daha fazla vatandaş yapılmadığını belirtti.

“Çünkü ülkeler, kendi kimliklerini, kendi kültürlerini ve kendi nüfus yapılarını koruma üzerine bir devlet politikası belirlerler” diyen Baybars, hükümetin vatandaşlık siyasetinin sistemin darmadağın ettiğine vurgu yaptı. Baybars, eğitim sağlık ve alt yapıdaki sorunlara işaret ederek “Ne kadar yurttaş yapılırsa daha iyi olur politikasının aynen devam ediyor” diye konuştu.