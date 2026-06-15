4 yasa tasarısı görüşüldü, 7 yasa tasarısına ivedilik alındı

Meclis Genel Kurulu, onaya sunuşlarla başladı. Genel Kurul’da yedi yasa tasarısına komitede oy çokluğuyla ivedilik alınırken, bunlardan ikisinin Genel Kurul’da da ivedilikle görüşülmesi kabul edildi.

Aralarında Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da bulunduğu tasarılar; Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik), Finansal İşlemler Vergisi, Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek (Değişiklik), Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik), Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) yasa tasarıları oldu.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) yasa tasarılarının Genel Kurul’da da ivedilikle ele alınması oy çokluğuyla kabul edildi.

Daimi ikamet izni tasarısı ele alındı

Genel Kurul, komitelerden gelen tasarı ve öneriler bölümünde, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin ek raporunu Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay okudu. Canaltay, tasarının komitede oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti.

Raporun ardından yasa tasarısı madde madde görüşülerek onaylandı. İkinci görüşmesi tamamlanan tasarının üçüncü görüşmesi ise ivediliği bulunmadığı için bir sonraki birleşime bırakıldı.

Üç yasa tasarısı daha kabul edildi

Genel Kurul’da daha sonra Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. Tasarı, madde madde değerlendirilerek oy çokluğuyla onaylandı.

Son olarak Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Bir sonraki birleşim yarın

İkinci görüşmeleri tamamlanan yasa tasarılarının üçüncü görüşmeleri, ivedilik bulunmaması nedeniyle bir sonraki birleşimde yapılacak. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, oylamaların ardından oturumu kapattı ve bir sonraki birleşimin yarın saat 10.00’da yapılacağını açıkladı.