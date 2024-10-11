Ülke genelinde dün gece geç saatlerde ve sabahın ilk saatlerinde meydana gelen 4 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sipahi'de Ulus Sokak’ta dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, 54 yaşındaki Yaşar Şahin, GH 373 plakalı araçla Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Şahin’in yolun solundan çıkması ve yol kenarında bulunan toprak sete çarptıktan sonra savrularak bir takla atarak yol içerisinde tavanı üzerinde durmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yaşar Şahin ve araçtaki yolcu Mustafa Mert Şahin (E-13), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Gazimağusa’da alkollü sürücü kaza yaptı

Gazimağusa’da ise İsmet İnönü Bulvarı’nda bugün saat 00.30 saatleri sırasında meydana gelen kazada, Uğur Yakar’ın (E-38) 149 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespit edildi. Yakar, VA 479 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda park halinde bulunan HT 145 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan HT 145 plakalı araç, yine gerisinde park halinde bulunan ZUU 915 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Uğur Yakar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Sürücü, çiçekçi dükkanının bahçesine girdi, tavanı üzerinde durdu

Gazimağusa’da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada ise sürücü, çiçekçi dükkanının bahçesine girerek, tavanı üzerinde durabildi. İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 2.00'de meydana gelen kazada, 21 yaşındaki İbrahim Enes Kekeç (E-21), yönetimindeki GD 103 plakalı salon araçla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla atıp, çiçekçi dükkanının bahçesine ters şekilde düştü. Kaza sonucu yaralananın olmadığı kazayla ilgili olarak Kekeç aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kazaya karışan üç sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi

Lefkoşa’da saat 1.30 sıralarında kazaya karışan 3 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi, Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Oğuzhan Çitil’in (E-25), 213 miligram alkol tesiri altında UU 299 plakalı salon araçla Osman Örek Caddesi’nde seyir halindeyken, kırmızı ışıkta durmayıp, yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden 155 miligram alkol tesiri altındaki Vedat Altındağ (E-46) yönetimindeki GE 140 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan Çitil'in yönetimindeki araç, arkasından gelip aynı istikamete doğru seyreden, 125 miligram alkol tesiri altındaki Yunus Emre Turan yönetimindeki EP 871 plakalı salon aracın ön kısmına vurdu. Kaza sonucunda yaralanan Altındağ, Turan ve UU 299 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Uğurcan Kılıç, hastanede müşahede altına alınırken, Çitil de tutuklandı.

Polis, kazalara ilişkin soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.