4 ton kaçak ete 5 ay hapis cezası

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine kaçak yollardan 4 tona yakın et ithal ederek tutuklanan Derviş Öztezer’in 5 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı.

Başkan Aksun, davanın Ağır Ceza Mahkemesi gündemine, konu etin değerinin para cezasına yaptığı yükseltici etkiden geldiğini belirterek, “İthal edilen malın kaçak et oluşu hasebi ile zarar görecek en temel unsur insan sağlığıdır” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki et kesiminin, devlet kontrolüne tabi olduğunun altını çizen Aksun, sanığın Kıbrıs’ın güneyinden kaçak olarak et getirmeye çalıştığını ve devletin bu yöndeki kontrolünü devre dışı bıraktığını söyledi.

Aksun, Kıbrıs’ın kuzeyine sokulmaya çalışılan 4 tona yakın etin maddi kazanç uğruna getirildiğini belirterek, “Bu durum karşısında sanığın maddi kazanç elde etme amacı ile insan sağlığını tehlikeye koymaya kalkıştığı yönünde tespitte bulunmamız kaçınılmazdır” dedi.

Sanığın bu düşüncesini “bencilce” olarak niteleyen Aksun, “Kendi kazancı uğruna ülke insanının sağlığını zarara sokmaya tevessül etmiştir. Tabiidir ki bu durum ceza tespitine tesir edecektir. Keza böyle bir suç, ülkede yasal koşullara uyarak et satan kişilere de ticari olarak zarar vermekte, rekabet koşullarını ve fiyat istikrarını bozmaktadır” dedi.

Başkan Fadıl Aksun aktarmış olduğu tüm hususların, sanık lehine ve aleyhine olan faktörleri de değerlendirdikten sonra mahkum olduğu davalardan 5 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.