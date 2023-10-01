4 sürücü tutuklandı, 72 araç trafikten men edildi

Polis dün ülke genelinde trafik denetimleri yaptı. 1745 araç sürücüsünü kontrol eden polis ekipleri 437 sürücüyü çeşitli suçlardan rapor etti; 4 sürücü tutuklanırken 72 araç da trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre, dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 1745 araç sürücüsü kontrol edildi.

158’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve geri kalanlar da diğer suçlardan dolayı toplam 437 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sırasında 4 araç sürücüsü tutuklanırken 72 araç ise trafikten men edildi.