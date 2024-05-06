4 sürücü tutuklandı, 26 araç trafikten men edildi
Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam bin 728 araç sürücüsü kontrol edildi.
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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam bin 728 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 409 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutukladı, 26 araç ise trafikten men edildi.
Yasal hız sınırını aşmak yine ilk sırada
Denetimler sonucu, 310’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak suçlarından rapor edildi.
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