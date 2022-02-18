4 suçlamayı kabul etti
Gönyeli’de 24 Haziran 2020’de 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan Azat Nurmamedov itham edildi.
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Gönyeli’de 24 Haziran 2020’de 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan Azat Nurmamedov itham edildi.
Azat Nurmamedov, “Taammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “mülke tecavüz”, “sirkat” suçlamalarını kabul etti.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti davayı olguları dinlemek üzere 25 Şubat’a erteledi.
Hatırlanacağı üzere; Azat Nurmamedov 24 Haziran 2020 tarihinde Necati Taşkın Sokak Selba Pearl Apartmanı no1 adresindeki ikametgâhın salon odası içerisinde konu ikametgahta 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’i taammüden öldürmüştü.
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Etiketler : mahkeme, Veysi Muslu Akdeniz, Azat Nurmamedov