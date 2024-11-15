4 milyon TL Lefkoşa’da!

15 Kasım Özel Çekilişinde 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayimiz Tuğrul Mankır tarafından satılan "64708" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2024 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye "64708" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına rekor ikramiye dağıtılacak

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon TL ve toplam ikramiye 19.274.750 TL olacak. Bilet fiyatının 300 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2024) itibaren satışa sunulacak.