4 kişilik aile için en az aylık 8 bin 600 TL şart

Peş peşe gelen zamlarla alım gücü günden güne erirken, güncel rakamlar dört kişilik bir ailenin ev, ulaşım ve gıda giderlerinin toplamının minimum 8 bin 600 TL olduğunu ortaya koydu…

Kira ve özel okul masrafı gibi harcamalar da eklenince bu rakam 23 bin 490 TL’ye yükseldi, ortaya çıkan miktar dudak uçuklattı.

Aylık gider tablosu:

Konut için (kira, elektrik, su, internet): 4 bin 826 TL

Mutfak için: 3 bin 300 TL

Ulaşım için: Tek araç 1,500, iki araç için 3 bin 800 TL

Özel okul ve kantin masrafı: 11 bin 934 TL

Derya ULUBATLI



Peş peşe gelen zamlarla alım gücü eridi, dört kişilik bir ailenin konut, ulaşım ve gıda giderlerinin toplamı güncel rakamlarla minimum 8 bin 600 TL olarak hesaplandı.

Son düzenlemenin ardından 6 bin 90 TL olarak belirlenen asgari ücret günden güne yükselen fiyatlar karşısında eridi, dört kişilik bir ailenin sağlıklı gıda alabilmek, sadece işe gidip gelebilmek ve faturalarını ödeyebilmek için gözden çıkarması gereken miktar 8 bin 600 TL oldu.

Buna kira ve özel okul masrafı gibi harcamalar da eklenince bu rakam 23 bin 490 TL’ye yükseldi, ortaya çıkan miktar dudak uçuklattı.

Rakamlar YENİDÜZEN ekibi ile sektör çevreleri tarafından irdelendi.

Kirada kalan bir ailenin minimum konut gideri 4 bin 826 TL…

Dört kişilik bir ailenin zamlı tarifeden hesaplanan elektrik kullanımı faturalara bin 500 TL olarak yansırken, su için ortalama 150, internet için ise 220 TL ödeniyor. Bu miktara 3+1 bir apartman dairesinin ortalama kirası olan 2 bin 956 TL de eklenince toplam fiyat 4 bin 826’ya yükseliyor.

Sadece işe gidip gelmek için, tek arabaya minimum bin 900 TL yakıt…

Lüks olmayan, 95 oktan yakıt alan ve sadece işe gidiş gelişler için kullanılan bir salon aracın yakıt tüketimi ise minimum bin 900 TL olarak hesaplanıyor. Şehir içi ve şehirlerarası mesafelerin ortalaması alınarak yapılan kilometre ortalamasında, günde 50 KM giden bir aracın 3 buçuk litre kadar benzin yaktığı ve bunun 95 oktan benzinin güncel ücreti düşünüldüğünde aylık bin 900 TL’ye denk geldiği görülüyor. Araç sayısı ikiye yükselince rakam da ikiye katlanıyor, iş dışı kullanımlar da eklenince bu fiyat gidilen mesafeye göre çok daha yüksek rakamlara ulaşabiliyor.

Sağlıklı bir beslenme için mutfak alışverişinde 3 bin 300 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor

Kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri düşünüldüğünde dört kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı, kasap harcamaları hariç minimum 2 bin 600 TL’ye denk geliyor. Buna en az 700 TL’lik kasap alışverişi de eklenince, sadece evde yenecek yemekler için bile gıda masrafı aylık 3 bin 300 TL’ye yükseliyor.

Özel okul ve kantin masrafları için servet ödeniyor

Okullardaki minimum kantin masrafları da iki çocuk için günlük minimum 51 TL’yi buluyor. Bir okul kantininde 20 TL’ye tost, 3 buçuk TL’ye ayran ve 2 TL’ye su alan bir çocuk günlük 25.50 TL ödüyor, bu rakam iki çocuk için ayda bin 530 TL olarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya özel okul masrafları da eklenince ortaya çıkan fiyat dudak uçuklatıyor. Tek çocuk için 5 bin 202 TL olan özel okul ücreti iki çocukta 10 bin 404 TL’ye yükseliyor, bu miktar kantin masraflarıyla birleşince ortaya 11 bin 934 TL’lik bir fatura çıkıyor.

4 kişilik bir ailenin aylık ortalama konut giderleri

Elektrik: 1500 TL (zamlı tarife)

Su: 150 TL

İnternet: 220 TL

Kira (3+1 apartman dairesi): 200 Sterlin (güncel Vakıflar Bankası kuru ile 2 bin 956 TL)

Toplam:

4 bin 826 TL

Kira hariç: Bin 870 TL

4 kişilik bir ailenin aylık ortalama mutfak alışverişi

Market: Minimum 2 bin 600 TL

Kasap: Minimum 700 TL

Toplam:

3 bin 300 TL

4 kişilik bir ailenin aylık ortalama ulaşım masrafları

Tek araç: Günlük ortalama 50 kilometre gidildiği ve 3.5 litre 95 oktan benzin harcandığı düşünüldüğünde, aylık bin 900 TL

İki araç: Günlük ortalama 50 kilometre gidildiği, 3.5 litre 95 oktan benzin harcandığı düşünüldüğünde, aylık 3 bin 800 TL

İki çocuk için aylık kantin ve özel okul masrafı

Tost: 20 TL

Ayran: 3.5 TL

Su: 2 TL

Özel okul ücreti tek çocuk için aylık: 352 Sterlin (güncel Vakıflar Bankası kuru ile 5 bin 202 TL)

Toplam:

11 bin 934 TL