Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine enterkonnekte elektrik hattı ve doğal gaz getirilmesine yönelik projelerle ilgili açıklama yaptı. Üstel, “Asrın Projesi ile Anadolu’dan KKTC’ye su gelmişti. Şimdi ise yüzyılın projeleriyle Türkiye’den KKTC’ye elektrik ve doğal gaz geliyor” dedi.

Dün akşam Ankara’ya giden Üstel, bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Üstel, daha önce Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine enterkonnekte elektrik hattı çekilmesine yönelik ilk adımların yine Cevdet Yılmaz ile birlikte atıldığını söyledi.

Üstel, “O konuda biz üzerimize düşen tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Fizibilite çalışmalarımızı da bitirdik. Ancak ne yazıktır ki, uzunca bir süredir ENT SOE bu konuda gerekli izinlendirmeler konusunda ayak diremeye ve işleri yokuşa sürmeye devam ediyor… Türkiye Cumhuriyeti liderliğinin pek çok olayda olduğu gibi bu konuyu da aşacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında doğal gaz projesini de duyuran Üstel, “Şimdi bu büyük projenin yanına yüzyılın yeni bir projesini daha ekliyoruz. Türkiye’den çekilecek boru hattı ile KKTC’ye doğal gaz getirilmesi projesi…” dedi.

Üstel, “Türkiye Yüzyılı vizyonunun en görkemli projeleri arasında yer alacak bu stratejik adımı, inşallah hep birlikte hayata geçiriyoruz. Asrın Projesi ile Anadolu’dan KKTC’ye su gelmişti. Şimdi ise yüzyılın projeleriyle Türkiye’den KKTC’ye elektrik ve doğal gaz geliyor” açıklamasında bulundu.

“Su geldi, hayat değişti. Şimdi enerji ve doğal gaz ile KKTC’nin geleceği değişecek. Anadolu’nun desteği, KKTC’nin enerjisini yükseltecek” diyen Üstel, projelerin Kıbrıs’ın kuzeyinin enerji geleceği açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.