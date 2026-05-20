Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk-Yunan Forumu’nun Kıbrıslı Türk üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu sabah, Türk-Yunan Forumu’nun Kıbrıslı Türk üyelerini kabul ederek görüştü.
Forumun yürüttüğü faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanına bilgi verilen görüşmeye forum üyeleri Özdil Nami, Erol Kaymak, Meltem Onurkan Samani, Daryal Batıbay ve Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman katıldı.
