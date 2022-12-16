4 büyükbaş hayvanı ‘gümrüksüz’ getirdi, H.M tutuklandı
İnönü’de tasarrufunda bulunan 4 adet büyükbaş hayvanı güneyden alıp gümrüksüz getirdiği tespit edilen 56 yaşındaki H.M tutuklandı.
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İnönü’de tasarrufunda bulunan 4 adet büyükbaş hayvanı güneyden alıp gümrüksüz getirdiği tespit edilen 56 yaşındaki H.M tutuklandı.
Olay polis bültenine şöyle yansıdı:
“15.12.2022 tarihinde, İnönü’nde, H.M.(E-56)’nin tasarrufunda bulunan 4 adet büyükbaş hayvanı (dana), GKRY bölgesinden satın alıp gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”
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