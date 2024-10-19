4 ayrı kazada 3 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün gece meydana gelen dört ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı, iki kişi ise alkollü araç kullanma suçlamasıyla tutuklandı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Dikkatsiz sürücünün çarptığı alkollü sürücü tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde dün 21.30’da meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Habib Çetinkaya yönetimindeki EY 099 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek 267 miligram alkollü 31 yaşındaki İsmail Başarır yönetimindeki YS 541 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle EY 099 plakalı araç yolun soluna savrularak, yol kenarında bulunan beton duvara ve orta refüj üzerindeki çelik bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan Çetinkaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, alkollü sürücü Başarır tutuklandı.

Görneç'te alkollü ve ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı

Görneç’te dün gece yarısı meydana gelen kazada, 148 miligram alkollü olan 16 yaşındaki Burak Cankurt, ehliyetsiz ve sigortasız kullandığı SN 739 plakalı araçla, park halindeki araçlara çarptı.

Cankurt dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan HL 883 plakalı aracın sol yan kısmına çarptıktan sonra yoluna devam etti ve yine park halinde bulunan SS 265 plakalı traktörün sol arka tekerleğine de çarptı. Çarpmanın etkisiyle SS 265 plakalı traktör öne doğru savrularak, park halinde bulunan VB 416 plakalı aracın sağ arka kısmına; traktörden kopan sol arka tekerlek ise savrulup yine park halinde bulunan HR 771 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Cankurt, tedavi edildiği Gazimağusa Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi ve hakkında sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt-Lefkoşa yolunda alkollü sürücü geri geri giderken kaza yaptı

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nda dün gece yarısı 47 yaşındaki Yücel Sabırlı, 108 miligram alkollü içki etkisi altında, anayol üzerinde geri geri seyrettiği sırada kaza yaptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Sabırlı PE 395 plakalı aracıyla Serhatköy–Akçay kavşağına geldiğinde, döneceği kavşağı geçtiği için anayol üzerinde kavşağa doğru geri geri seyretti ve bu sırada, arkasından gelen 23 yaşındaki Süleyman Göral yönetimindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Sabırlı ise tutuklandı.

Karşıyaka’da dikkatsiz sürücü kaza yaptı

Karşıyaka’da dün akşam 19.00’da 68 yaşındaki Julie Dawn Younger, SF 523 plakalı aracıyla restoranın araç park yerinden anayola dikkatsizce çıkış yaparken, 32 yaşındaki Kağan Topçu yönetimindeki ML 582 plakalı aracın önünü tıkayarak ve kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan Younger, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.