4 ayda, 1463 kişiye yasal işlem

Ayşe GÜLER

Pandemi nedeniyle hükümetin COVID-19 ile mücadele kapsamında aldığı ‘sokağa çıkma yasağına’ 4 ayda bin 463 kişi uymadı.

Polis tarafından yapılan denetimlerde bu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.

Yerel bulaş her geçen gün artsa da Ocak ila Nisan aylarını kapsayan dönemde ‘açılış-kapanış’ saatlerine uymayan 13 işyeri hakkında da hukuki işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı tarafından gün gün paylaşılan verilere göre; kurallara en fazla Nisan ayında uyulmadığı tespit edildi.

523 kişi, 3 işyeri hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan ‘en az’ ihlal ise Ocak ayında kayıtlara geçti. Polis, Ocak’ta 123 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi, 3 işyerinin de kurallara uymadığını tespit etti.

YENİDÜZEN, ay ay polis denetimlerini derledi, vaka sayısı artsa da vatandaşların kurallara uymadığı resmi verilere yansıdı.

En az ihlal Ocak’ta…

Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık dönemde ‘en az’ ihlal Ocak’ta yaşandı.

Verilere göre 1-3 Ocak tarihleri arasında toplamda 30 kişi kurallara uymadı.

4 Ocak’ta kısmi sokağa çıkma yasağı uzatılmadı.

İkinci sokağa çıkma yasağı kararı 17 ila 25 Ocak tarihleri arasında alındı.

Söz konusu dönemde özellikle yerel bulaş ve vaka sayısında artış yaşanmasına rağmen, yasaklara uymayan kişi sayısının da aynı oranda yükselmesi, polis verilerine yansıdı.

Buna göre Ocak’ta kurallara uymayıp, sokağa çıkma yasağına 123 kişi uymadı. 4 işyeri hakkında yasal işleme gidildi.

Şubat…

Denetimler sonucunda polis ekipleri Şubat ayında 509 kişinin sokağa çıkma yasağına uymadığını belirledi.

8 işyeri hakkında da yasal işleme gidildi.

Bu dönemde en fazla yasal işlem 20 Şubat tarihinde yapıldı.

Söz konusu tarihte 33 kişi sokağa çıkma yasağına aykırı davrandı.

Mart’ta 308 kişi, 6 işyeri…

Polis; Mart ayında yalnızca 1 gün yasal işleme gitmedi, diğer günlerde her gün sokağa çıkma yasağı ihlalleri hız kesmedi.

1 ayda 308 kişi ve 6 işyerinin kurallara uymadığı tespit edildi.

Mart ayı içerisinde en fazla ihlal 1 Mart’ta yaşandı.

Söz konusu tarihte polis 26 kişiye pandemi nedeniyle belirlenen kurallara uymadığı gerekçesiyle dava okudu.

Nisan’da 523 kişi, 3 işyeri…

Ocak ila Nisan ayları arasında en fazla ihlal bu ay yaşandı.

26 Nisan’a kadar geçen bir aylık dönemde 523 kişi, polis denetimine takıldı.

Bu kişilerin sokağa çıkma yasağına rağmen kurallara uymadığı tespit edildi.

Söz konusu kişiler dışında polis 3 işyeri hakkında da yasal işlem uyguladı.

25 Nisan’da rekor…

Polis verilerine göre; Nisan ayı içerisinde en fazla tespit önceki gün yapıldı.

Yapılan denetimde 153 kişinin sokağa çıkma yasağına aykırı davrandığı belirlendi, haklarında dava okundu.

Pandemiye rağmen eğlence ya da doğum günü partisi düzenleyen toplamda 37 kişi de polis denetimine takıldı.

4 kişi ise tedbirler kapsamında, yasak olmasına rağmen kahvehanede ‘okey’ oynadığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

AY AY İHLALLER: