4 ay sonra ilk charter sefer: Bir seferde 151 yolcu adaya geldi

İstanbul’dan gelen 151 yolcunun muhaceret işlemleri için ayrılan bölümde sıkışarak beklediği dikkatlerden kaçmazken, bir çok kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı da gözlemlendi.

Yolcular yanlarında 72 saat önce yaptırdıkları PCR belgelerini alandaki sağlık ekiplerine ibraz etti, daha sonra ayrı bir bölümde oluşturulan alanda antijen (hızlı) testlerini yaptılar.

Devrim DEMİR

Kapalı turizme yönelik ilk charter sefer bu akşam gerçekleşti. İstanbul’dan 151 yolcuyu getiren uçak saat 20.35’te Ercan Havaalanına indi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı otel turizmi ile ilgili almış olduğu karalar doğrultusunda Ercan Havalimanı’na haftada dört charter uçuş izni verildi.

Kapalı turizm kapsamında charter seferlerle gelen turistler adada en fazla 3 gece, 4 gün kalabilecek. İlk aşamada Girne ve Bafra bölgelerinde bulunan beş otelin kapalı devre turizmi kapsamında yer aldığı öğrenildi.

Sosyal mesafe kuralları uygulanmadı… Bazı yolcular şikayet etti…

İstanbul’dan gelen 151 yolcunun muhaceret işlemleri için ayrılan bölümde sıkışarak beklediği dikkatlerden kaçmazken, bir çok kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı da gözlemlendi. Yolcuların rahat tavırları dikkat çekerken, bazı yolcular ise mesafe kuralı olmadığı için alandaki görevlilere şikayetlerini dile getirdi.

PCR kontrolü ve hızlı antijen test uygulandı…

Ercan Havaalanı’nda yolcular için üç ayrı güvenlik alanı oluşturulurken, alana gelen yolcular öncelikle sağlık ekiplerinin kontrollerine tabi tutuldu. Yolcular yanlarında 72 saat önce yaptırdıkları PCR belgelerini alandaki sağlık ekiplerine ibraz etti, daha sonra ayrı bir bölümde oluşturulan alanda antijen (hızlı) testlerini yaptılar.

Muhaceret işlemi ve bileklikler takıldı…

Pasaport kontrolünden sonra bagajlarını alan yolcular, test sonuçlarının çıkmasını yine alan içinde bekledi. Yolcular, test sonuçlarının cep telefonlarına mesaj yolu ile gelmesi sonrasında havaalanında bulunan Turkcell stantlarında elektronik bileklikleri takıldı.

Testlerini polis noktasına okutup alandan ayrıldılar…

Türkiye’den adaya giriş yapan yolcular, tüm işlemlerin ardından çıkış noktasında polis kontrolünden geçerek alandan ayrıldı.

Yolcular, polis ve güvenlik ekiplerinin kurduğu alana girerek, test sonucunu kurulan cihaza okuttu. Onaylanan kodların ardından alandan ayrıldılar.

Otellerin personelleri tarafından karşılandılar…

Yolcuları alanda rezervasyon yaptıkları otellerin personelleri bekledi. Her otelin Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından karşılanan yolcular, araçlarda da bir takım kontrollerden geçti. Araç yolcu koltuğunda, takılan bileklik barkodunu okutan yolcular araçlara işlemi yaptıktan sonra bindiği gözlemlendi.