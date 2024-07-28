3’üncü Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması Sergisi açıldı

3’üncü Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması sergisi dün açıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediye sergi salonunda yer alan sergi, 15 gün boyunca 10.00-12.00 ve 13.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşmasına katılan sanatçıların AKM’deki düzenlenen bir haftalık çalıştayda çizdiği resimlerden oluşuyor.

Açılışta, tüm sanatçılara plaket ve katılım belgesi takdim edildi. Dr. Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir'in küratörlüğünde, Hascen Doğan Esenyel’in koordinatörlüğünde organize edilen Sanat Buluşması'nda, Türkiye, İran, Rusya ve Kazakistan'dan sanatçılar yer aldı.