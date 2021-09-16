“3'lü görüşme olasılığı artıyor”

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi televizyonu PIK’in haberine göre; BM Genel Sekreteri Antonio Guteres'in Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile New York'ta üçlü görüşme olasılığının arttığı belirtiliyor.

Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan diplomatik kaynaklar, “Antonio Guterres'in, Anastasiadis ve Tatar'ın bu ayın sonlarında New York'ta aynı anda bulunmasının kendisine sağladığı fırsattan yararlanacağını ve durumu olduğu gibi tartışmak için onlarla ortak bir toplantı başlatması” bekleniyor.

Habere göre; Guterres'in Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk lider ile ayrı ayrı görüşmeler yapacağını doğrulandı.

Aynı kaynaklar, Kıbrıs Türk tarafı “egemen eşitlik talebinde ısrar etmeye devam ederken, özünde hiçbir şeyin değişmediğini” de belirtiyor.

30 Ağustos tarihli bir mektupta Nikos Anastasiadis, üçlü bir toplantıya hazır olduğunu ifade etmişti

(Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu)