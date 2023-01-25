39 örgütten Ünsal’a karşı eylem: Mücadelemiz devam ediyor

Aralarında siyasi partilerin de bulunduğu 39 örgüt, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ı kamuoyunda tepkiye neden olan açıklamalarını protesto etmek için yarın yeniden eylem yapacak.

Eylem, Din İşleri Dairesi önünde saat 16.30’da gerçekleşecek. Ortak açıklama yapan örgütler, “Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına "DUR" demek için yan yana ve dayanışma içinde mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

Eyleme destek verecek örgütler şöyle:

1. ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

2. BAĞIMSIZLIK YOLU

3. BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ

4. BARIŞ DERNEĞİ

5. BASIN-SEN

6. BİYOLOGLAR DERNEĞİ

7. BKP

8. CTP KADIN ÖRGÜTÜ

9. DAÜ-SEN

10. GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ

11. GÜÇ-SEN

12. İNSAN HAKLARI PLATFORMU

13. KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ

14. KAMUSEN

15. KIBRIS ALEVİ KÜLTÜR VAKFI

16. KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ

17. KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ

18. KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ

19. KIBRIS TÜRK GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ

20. KIBRIS TÜRK KUAFÖRLER BİRLİĞİ

21. KIBRIS TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ

22. KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

23. KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

24. KIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

25. KIBRIS TÜRK İNSAN HAKLARI VAKFI

26. KTAMS

27. KTOEÖS

28. KTÖS

29. KUİR KIBRIS DERNEĞİ

30. LEFKOŞA BAŞKENT LIONS KULÜBÜ DERNEĞİ

31. MAĞUSA KADIN MERKEZİ DERNEĞİ

32. MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ

33. MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ

34. SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ DERNEĞİ

35. SOL HAREKET

36. TDP

37. VAKIFLAR VE DİN İŞLERİ DAİRESİ EMEKLİLER DERNEĞİ

38. YEŞİL BARIŞ HAREKETİ

39. YKP