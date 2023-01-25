39 örgütten Ünsal’a karşı eylem: Mücadelemiz devam ediyor
Aralarında siyasi partilerin de bulunduğu 39 örgüt, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ı kamuoyunda tepkiye neden olan açıklamalarını protesto etmek için yarın yeniden eylem yapacak.
Aralarında siyasi partilerin de bulunduğu 39 örgüt, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ı kamuoyunda tepkiye neden olan açıklamalarını protesto etmek için yarın yeniden eylem yapacak.
Eylem, Din İşleri Dairesi önünde saat 16.30’da gerçekleşecek. Ortak açıklama yapan örgütler, “Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına "DUR" demek için yan yana ve dayanışma içinde mücadeleye devam ediyoruz” dedi.
Eyleme destek verecek örgütler şöyle:
1. ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ
2. BAĞIMSIZLIK YOLU
3. BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ
4. BARIŞ DERNEĞİ
5. BASIN-SEN
6. BİYOLOGLAR DERNEĞİ
7. BKP
8. CTP KADIN ÖRGÜTÜ
9. DAÜ-SEN
10. GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ
11. GÜÇ-SEN
12. İNSAN HAKLARI PLATFORMU
13. KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ
14. KAMUSEN
15. KIBRIS ALEVİ KÜLTÜR VAKFI
16. KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ
17. KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ
18. KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ
19. KIBRIS TÜRK GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ
20. KIBRIS TÜRK KUAFÖRLER BİRLİĞİ
21. KIBRIS TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
22. KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
23. KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
24. KIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ
25. KIBRIS TÜRK İNSAN HAKLARI VAKFI
26. KTAMS
27. KTOEÖS
28. KTÖS
29. KUİR KIBRIS DERNEĞİ
30. LEFKOŞA BAŞKENT LIONS KULÜBÜ DERNEĞİ
31. MAĞUSA KADIN MERKEZİ DERNEĞİ
32. MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ
33. MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ
34. SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ DERNEĞİ
35. SOL HAREKET
36. TDP
37. VAKIFLAR VE DİN İŞLERİ DAİRESİ EMEKLİLER DERNEĞİ
38. YEŞİL BARIŞ HAREKETİ
39. YKP