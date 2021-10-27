39 mahkuma Şartlı Tahliye

Merkezi Cezaevi’nde COVID-19 bulaşının ardından cezaevindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Şartlı Tahliye Tüzüğü değişikliğiyle, belirli suçlar haricinde, cezasının 3’te 1’ini yatan 39 mahkum bu haktan yararlanarak tahliye oluyor.

Cezasının 3’te 1’ini yatan mahkumlara başvuru hakkı tanıyan Şartlı Tahliye Tüzüğü’ndeki değişikliğin ardından Şartlı Tahliye Kurulu başvuruda bulunan 72 kişiden 39’unun tahliye edilmesine karar verdi.

Tahliye edilen 39 kişiden 14’ünün KKTC yurttaşı olduğu, geri kalan 25 kişinin ise TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Cezaevinde örgütlü sendika Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, geri kalan 33 kişinin ise bir ay sonraya alınan erteleme kararı ile yeniden değerlendirileceğini, bunun yanında yeni başvuruların da gündeme alınacağını belirtti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite kararlarına göre; bu kişilerin sağlık açısından gerekli tetkiklerinin yapıldıktan sonra serbest kalabileceğini ifade etti.