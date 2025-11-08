39 araç trafikten men edildi
Polis, ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında 24 sürücünün alkollü araç kullandığının tespit edildiğini, 39 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri dün ülke genelinde 2 bin 479 araç sürücüsünü kontrol ederek, trafik suçu işlediğini belirlediği 363 sürücü hakkında yasal işlem yaptı. 39 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 1 sürücü de tutuklandı.
Sürücülerden 157’sinin süratli, 24’ünün alkollü, 4’ünün ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 12’sinin sigortasız araç kullandığı tespit edildi.
Denetimlerde, 8 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 3 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 4 sürücünün de muayenesiz araç kullandığı belirlendi. 9 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 1 sürücü de tehlikeli sürüşten rapor edilirken, 2 sürücünün trafik ışıklarına, 5 sürücünün de trafik levha ve işaretlerine uymadığı tespit edildi.
Trafik ekiplerinin denetimlerinde, 2 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 6 sürücü 5 bin kilogram ve üzerindeki kamyonların trafiğe çıkış saatlerine uymadığı, 4 sürücü aracının camına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 1 sürücü de polisin “dur” emrine uymadığı için rapor edildi.
Denetimlerde, 121 sürücüye diğer trafik suçları nedeniyle yasal işlem yapıldı.