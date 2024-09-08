388 sürücü rapor edildi, 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından Cumartesi günü gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 388 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor; 43 araç ise trafikten men edildi. 2 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, denetimlerde 1760 araç sürücüsü kontrol edilirken, 167’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 139’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.