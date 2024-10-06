380 sürücü rapor edildi, 27 araç trafikten men edildi
Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 2 bin 294 araç sürücüsü kontrol edildi.
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Trafik Ekipleri tarafından dün, ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 2 bin 294 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 380 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:
88’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
1’i sigortasız araç kullanmak,
6’sı trafik ışıklarına uymamak ve
201’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.
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