364 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklu

Trafik polislerinin ülke genelinde dün yaptığı kontrollerde, 364 sürücü çeşitli trafik kurallarını ihlalden rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 62 araç ise trafikten men edildi.

Polis bültenine göre, trafik ekiplerinin dünkü trafik denetimlerinde toplam 2 bin 173 araç sürücüsü kontrol edildi. 364 sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklandı, 62 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin işlediği suçların dökümü şöyle:

“141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak; 39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak; 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak; 7’si sigortasız araç kullanmak; 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak; 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 6’sı diğer trafik suçları.”