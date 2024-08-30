36.Kitap Fuarı ödüllerin takdim edildiği açılış töreni ile başladı

Murat OBENLER

Işık Kitabevi'nin 6 Eylül’e kadar sürecek 36’ncı Kitap Fuarı 29 Ağustos Perşembe akşamı Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) onur ve hizmet ödüllerinin de dağıtıldığı törenle açıldı. Serkan Soyalan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede LBO da bir müzik dinletisi sundu. Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmaları ile başlayan gecede tiyatrocu İzel Seylani ve şair, edebiyatçı Yorgos Moleskis’e onur ödülü, Neşe Yaşın’a edebiyat-sanat hizmet ödülü verildi. “Çıkış” temasıyla yapılan fuar 6 Eylül’e kadar sürecek. Gençlik Merkezi’ndeki (Kızılbaş Kilisesi) fuar her gün 09.00-13.00 ile 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak ve kitaplar yüzde 10 indirimli satılacak.

Merlen: “Kitabı gündem yapmak, unutanlara hatırlatmak, kitap okumayı ertelememek, sorunlarımızı tartışmak ve çözüm yolları bulmak için yola çıkmıştık. Hala aynı yoldayız”

Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen destek veren tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, dernek, birlik, gönüllülere ve kitap dostlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “ 36. kitap fuarımızı günlerdir süren hazırlık ve uğraşlardan sonra açıyoruz. Hoş geldiniz. Kitabı gündem yapmak, unutanlara hatırlatmak, kitap okumayı ertelememek; ayrıca yazarları, araştırmacıları teşvik etmek, onları okurlarla buluşturmak, sorunlarımızı tartışmak ve çözüm yolları bulmak için yola çıkmıştık. Hala aynı yoldayız. Kitap okuyarak, aydınlanarak, dayanışarak, sorgulayarak güzel bir ülke kurmayı düşlemiştik. Hala aynı amaçtayız. Ama ne yazık ki hem ülkemiz hem de dünya, daha bir geriye gitmektedir. Bir kısmımız yorgun, bir kısmımız kendini kurtarma telaşında, bir kısmımız da yoğun işler içinde boğuşmaktayız. İnsanlık dersi veren tüm ülkelerin iktidarları sınıfta kaldı. Bizim umudumuz halklarda. Bir arada, barış içinde yaşamak isteyen insanlarda. Kötülüğün de iyiliğin de kaynağı insandır. Bunun karşısında duracak, onu düzeltecek olan da yine insan olacaktır. Tüm bunların ışığında biz de programımızı “çıkış” olarak belirledik.”

Harmancı: “ Giderek artan milliyetçiliğe, şövenizme karşı birbirimizi anlayabilmek, aynı düzlemde konuşabilmek için bu gece verilen ödüller çok kıymetlidir”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kitap Furarı’nın kültürün, sanatın, entelektüel birikimin tartışıldığı bir ortam yarattığını ve bir kitabevinden fazlası, bir kültür merkezi haline gelen Işık Kitabevi’nin organize ettiği Fuarın da Lefkoşa için önemine vurgu yaptı. Harmancı: “Etrafımızda çok büyük bir dram var. Filistindeki insanlık dramını vicdanen sorgulamalıyız. Kıbrıs da islim üstündedir. Giderek artan milliyetçiliğe, şövenizme karşı birbirimizi anlayabilmek, aynı düzlemde konuşabilmek için bu gece verilen ödüller çok kıymetlidir. Işık Kitabevi’ni bu açıdan da teşekkür etmek isterim. İzel Seylani’nin bütün başarılarında biz Kıbrıs’ı buluyoruz. Tüm oyunları barışa hizmet ediyor. Fuar’a da nice 36 yaşlar diliyorum”

Erhürman: “Ülkede ekonominin yanında entelektüel-düşünsel sefalet de yaşanıyor. Kitap Fuarı 36 yılda bu sefalete karşı çok ciddi bir direnç unsuru oluşturuyor”

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise ülkede ekonomik bir sefalet yaşandığını ancak yine yaşanan entelektüel-düşünsel sefaletin kendisini derinden yaraladığını söyleyerek 36 yılda ileriye değil geriye doğru bir gidiş yaşandığını ve Kitap Fuarı’nın bu 36 yılda bu sefalete karşı çok ciddi bir direnç unsuru olduğunu vurguladı. Kitap Fuarının dimdik ayakta durduğunu ve Fuarın yanında durmanın bir görev olduğunu dile getiren Erhürman “Fukaralığı da demokrasinin sefaletini de 3,5,10 yılda aşarsınız ama entelektüel-düşünsel sefaleti aşıp aşamayacağımızdan emin olamıyorum. Bunun için çok ciddi bir seferberliğe ihtiyaç vardır. 36 yıldır bu seferberliğin içinde olan Nahide Merlen ve Işık Kitabevi’ni kutluyorum ve ödül alan tüm sanat-kültür insanlarını kutluyorum.”

Seylani: “İlk kez bu ödülü alırken çok büyük bir sorumluluk hissediyorum. Sorumlulukla ustalarımızdan aldığımız bayrağı taşımaya devam edeceğiz”

Ödülünü sanatçı Yaşar Ersoy’un elinden alan İzel Seylani festival komitesine teşekkür ederek küçüklüğünden itibaren takip ettiği Kitap Fuarı’na daha nice 36 yıllar diledi. Seylani: “Burada o kadar kıymetli insanlar görüyorum ki hepsinin gözlerinde ışık ve güven vardı. İlk kez bu ödülü alırken çok büyük bir sorumluluk hissediyorum çünkü tiyatronun sanatsal sorumluluk yanında felsefesi, duruşu ve ideolojisi ile barışa, halkların kardeşliğine nasıl hizmet ettiğini yaşayarak, izleyerek, örnek alarak öğrendim. Bu ödülü hayatını kaybeden ve 30 Ağustos’ta anacağımız LBT’nin önemli sanatçılarından Işın Cem’e adıyorum. Sorumlulukla ustalarımızdan aldığımız bayrağı taşımaya devam edeceğiz.”

Moleskis: “Bizleri birbirimizden daha da fazla ayırmak için uğraşanların olduğu bir dönemde bu tür etkinlikler ve ödüller çok değerlidir”

Ödülünü Zeki Ali’nin elinden alan Yorgos Moleskis de kendisini bu kıymetli ödüle layık gören organizasyon komitesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında ödülü İzel Seylani ile birlikte almanın ayrıca bir anlamı olduğunu da kaydetti. Moleskis: “Fikret Demirağ başta olmak üzere birçok Kıbrıslı Türk sanatçı dostum ile Kıbrıs’ı yurtdışında birlikte temsil ettik. Çok sevdiğim Kıbrıslı Türk dostlarım ve arkadaşlarım var. Bizleri birbirimizden daha da fazla ayırmak için uğraşanların olduğu bir dönemde bu tür etkinlikler ve ödüller çok değerlidir.”

Edebiyat-sanat hizmet ödülüne layık görülen Neşe Yaşın ise rahatsızlığından dolayı geceye katılamazken ödülünü Fatoş Avcısoyu Ruso, sanatçı Mehmet Kansu’nun elinden aldı. Gecede Ruso, Yaşın’ın mesajını da okudu.