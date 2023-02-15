36 bin sterlin çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı

Karaağaç’ta faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan Y.A.A.'nın (E-30) geçen yıl 7 Temmuz'da şirket adına bir dairenin satışında başka bir şahsı aracı olarak gösterip hileyle şirketten toplam 36 bin 130 sterlin parayı tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Polisin olayla ilgili ileri soruşturmasında Y.A.A. tutuklandı.

Alkollü içki çalmaktan dolayı aranan Z.A.G. tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren 2 ayrı marketten 17-18 Ocak tarihlerinde 3 şişe alkollü içki çalınması olayında zanlı olarak görülen ve aranmakta olan Z.A.G (E-22)’nin tespit ederek, tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.