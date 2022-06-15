36 adet mazgal kapağı çaldı, satmaya çalıştı

Güzelyurt ve Bostancı’da yol kenarlarında bulunan 36 adet mazgal kapağının çalınmasıyla ilgili yaşları 17 ile 46 arasında değişen 3 kişi tutuklandı.

Polis, 7-8 Haziran’da H.T’nin çaldığı mazgal kapaklarını, C.K ve F.Ş’ye satmak suretiyle

sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti.

Kendisine ait olmayan daireyi kiraladı, 35 bin TL aldı

İskele’de kendisine ait olmayan bir apartmanı 31.01.2022-09.03.2022 tarihleri arasında başka şahsa kiralayarak, 35 bin 895 TL alan M.E.H tutuklandı.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.