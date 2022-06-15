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  3. 36 adet mazgal kapağı çaldı, satmaya çalıştı
36 adet mazgal kapağı çaldı, satmaya çalıştı

36 adet mazgal kapağı çaldı, satmaya çalıştı

Güzelyurt ve Bostancı’da yol kenarlarında bulunan 36 adet mazgal kapağının çalınmasıyla ilgili yaşları 17 ile 46 arasında değişen 3 kişi tutuklandı.

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Güzelyurt ve Bostancı’da yol kenarlarında bulunan 36 adet mazgal kapağının çalınmasıyla ilgili yaşları 17 ile 46 arasında değişen 3 kişi tutuklandı.

Polis, 7-8 Haziran’da H.T’nin çaldığı mazgal kapaklarını, C.K ve F.Ş’ye satmak suretiyle

sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti.

Kendisine ait olmayan daireyi kiraladı, 35 bin TL aldı

İskele’de kendisine ait olmayan bir apartmanı 31.01.2022-09.03.2022 tarihleri arasında başka şahsa kiralayarak, 35 bin 895 TL alan M.E.H tutuklandı.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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