353 sürücü rapor edildi 41 araç trafikten men edildi
Ülkedeki trafik denetimleri dün devam etti. 2 bin 152 aracın denetlendiği trafikte, 353 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 41 araç trafikten men edildi.
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Polis Genel Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 353 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 41 araç trafikten men edildi.
Polis basın subaylığından yapılan açıklamada;
15 Haziran 2024 tarihinde 2 bin 152 araç sürücüsünün kontrol edildiği ifade edildi.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
126’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
28’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
25’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
34’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
8’i sigortasız araç kullanmak ve
120’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
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Etiketler : polis, trafik denetim