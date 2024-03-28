351 yabancıya daha “taşınmaz satın alma” izni
UBP – YDP – DP Hükümeti, 351 yabancıya daha taşınmaz mal satın alma izni verdi.
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UBP – YDP – DP Hükümeti, 351 yabancıya daha taşınmaz mal satın alma izni verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, taşınmaz izni verilen yabancıların “uyrukları” da açıklandı: “326’sı TC, 25’i üçüncü ülke uyruklu.” Hükümet, Ocak ayından bu yana toplamda 1913 yabancıya taşınmaz mal izni vermiş durumda.
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Etiketler : RESMİ GAZETE, yabancı