3,5 metre yükseklikten düşen 43 Yaşındaki Martin John Harris yaralandı
Ozanköy’de dün saat 23.30 sularında, misafir olarak bulunduğu bir evin ikinci kat balkonunda dengesini kaybeden 43 yaşındaki Martin John Harris, 3,55 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
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Ozanköy’de dün saat 23.30 sularında, misafir olarak bulunduğu bir evin ikinci kat balkonunda dengesini kaybeden 43 yaşındaki Martin John Harris, 3,55 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Polis Basın subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yaralı, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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