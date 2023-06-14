34 kiloya yakın kaçak et bulundu
Kermiya’daki geçiş noktasından kuzeye gelen bir araçta yapılan aramada, toplamda 34 kiloya yakın kaça et bulundu.
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Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasında, 28 yaşındaki Z.C.K. isimli zanlının kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 24,960 kilogram dana eti ve 8,715 kilogram dana kıyması tespit edildi.
Polis, söz konusu kaçak etlerin emare olarak alındığını, zanlı aleyhine yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
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