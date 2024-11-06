“34 harfli yeni alfabe önerimize KKTC hazır”

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada Türk alfabesine 5 yeni harf eklenmesi, alfabenin 34 harfe yükselmesine "KKTC'nin hazır olduğunu" açıkladı.

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de düzenlenen Ortak Alfabe Komisyonu'nda kabul edilen 'Ortak Türk Alfabesi' projesine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin alfabe değişikliğini uygulamak üzere hazır olduğunu belirtti.

34 harften oluşan ve ortak mutabakat ile kabul edilen alfabenin Türk dünyasını birleştireceğini aktaran Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan tüm ülkelerin alfabelerinde dönüşüm yapması gerektiğini belirterek, "Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olacaktır." diye konuştu.

Hangi harflerden söz ediyor?

İlk olarak 1991 yılında başlatılan çalışmalar ile Türk ülkelerinin ortak bir alfabe kullanması planlanmış ve halihazırda 29 harften oluşan Türk alfabesine 5 yeni karakterin eklenmesi tavsiye edilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Bakü'de kabul edilen Ortak Türk Alfabesi ile, mevcut alfabeye ek olarak Q, X, W, Ň, Ä harflerinin eklenmesi planlanmakta.

İlk tepki Harmancı'dan

LTB Başkanı Harmancı, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 34 harften oluşan yeni alfabeye geçmeye hazır olduklarını (5 yeni Harf) kendileri ile birlikte KKTC’nin de buna hazır olduğunu belirtti! Bizim de buna hazır olduğumuzu bilmek içimize su serpti açıkçası, günlerce eğitim bilimciler ve dil bilimciler yaptıkları akademik çalışmaların karşılığını alacaklar!” dedi.

“Ülke eğitim ve öğreniminin bu muhteşem planlı ve programlı gelişmesi hepimize heyecan veriyor!” diyen Harmancı, şöyle devam etti:

“Tabii bunun mevcut tartışmalarda karşılığı herhalde şudur, “biz alfabeden harf mı eksiltiyoruz, 5 yeni harf eklemek zorunuza mı gitti, devlet düşmanları” olacaktır. Süpersiniz!”