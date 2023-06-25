34 araç trafikten men edildi
Polis, dün ülke genelinde trafik denetimi gerçekleştirildiğini ve kontrol edilen 1475 araçtan 34’ünün trafikten men edildiğini açıkladı.
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Polis, dün ülke genelinde trafik denetimi gerçekleştirildiğini ve kontrol edilen 1475 araçtan 34’ünün trafikten men edildiğini açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.
1475 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimler sonucunda 133 sürücü yasal hız sınırının üzerinde araç kullanmak, 10 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 2 sürücü ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere toplamda 314 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Açıklamaya göre 34 araç ise trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.
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