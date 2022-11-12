336 araç sürücüsü rapor edildi, alkollü araç kullanma ve sürat dikkat çekti!

Ülke genelinde polis tarafından trafikte yapılan denetimler dün de sürdü. Denetimler kapsamında 336 araç sürücüsü rapor edilirken 24’ü alkollü araç kullanma, 90’ı ise hız suçlarından ceza aldı.

Trafik kazalarının oluşumunda önemli etkenlerden olan, süratli araç kullanma ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmanın önüne geçebilmek adına dün ülke genelinde polis tarafından trafik denetimlerine devam edildi.

Denetimler kapsamında bin 555 araç kontrol edilirken, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 90’ı belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 336 araç sürücüsü rapor edildi. Yapılan denetimlerde 3 araç sürücüsü tutuklanırken, 24 araç ise trafikten men edildi.