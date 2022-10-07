“323 gündür ikamet izinsiz ülkede”

Önce öğrenci yurdu içinde kalan bir kişiyi darp ettiği, ardından odanın camlarını kırıp, sokakta gelişigüzel bağırıp çağıran ve bir aracın camını kırdığı ifade edilen zanlı M. Y. J. tutuklandı.

Polis, zanlının 323 gündür adada yasal statüsünün bulunmadığını, ikamet izinsiz ülkede olduğunu belirtti.

Lefkoşa’da meydana gelen ikamet izinsiz, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz Darp ve Rahatsızlık suçlarından tutuklanan zanlı M. Y. J. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Mustafa Sensev, yaşananları aktardı. Polis, zanlı M. Y. J’nin ülkede ikamet izinsiz, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz Darp ve Rahatsızlık suçuyla yargılandığını belirtti.

Polis, 7 Ekim tarihinde saat 01: 00 raddelerinde Lefkoşa'da Ömer Debreli Sokak üzerinde bulunan Suna Ünveren Öğrenci Yurdu içerisinde Lefkoşa'da sakin M. Y. J’nin (E-27) aynı adresteki farklı bir odada ikamet eden Arshia Amirzadel Asl’ı (E-21) darp ettikten sonra açık olan giriş kapısından içeriye girip mülke tecavüz ederek kasten ve kanunsuz olarak elleri ve ayakları ile dört adet camı kırıp 2000 TL hasara uğrattığını anlattı.

Polis, zanlının saat 01:10 raddelerinde Lefkoşa'da Ömer Debreli Sokak üzerinde bulunan Suna Ünveren Öğrenci Yurdu önünde mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdığı bir esnada elleri ve ayakları ile birlikte kasten ve kanunsuz olarak Lefkoşa'da sakin Onur Tuna’ya ait park halinde bulunan aracın sağ ön farını vurup kırmak suretiyle 2.500 TL hasara uğrattığını belirtti.

Zanlının 19 Eylül 2021 tarihinden itibaren ülkede 323 gün ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildiğini anlatan Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.