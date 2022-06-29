32 adet tesisat borusu çaldı, tutuklandı

Güzelyurt’ta bir narenciye bahçesi içerisinde bulunan ambardan 32 adet tesisat borusu çalınması meselesinde zanlı olarak görülen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan ile 28 Haziran tarihleri arasında, Güzelyurt’ta bir narenciye bahçesi içerisinde bulunan ambarın penceresinden girilerek, 32 adet tesisat borusu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma sonucunda ise meselede zanlı olarak görülen H.D.(E-33) tutuklandı.