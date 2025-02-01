311 araç sürücüsüne yasal işlem uygulandı, 27 araç trafikten men edildi
Trafik Ekipleri tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,791 araç sürücüsü kontrol edildi.
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Trafik Ekipleri tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,791 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 311 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edildi.
Sürat yine ilk sırada!
Rapor edilen trafik suçlarında 118’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 90’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,2’si trafik ışıklarına uymamak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 79’u diğer trafik suçlarından oluştu.
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