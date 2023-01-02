31 yaşında, acı veda…

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda, 30 Aralık’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 31 yaşındaki Zafer Doğan hayatını kaybetti.

3 gündür Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi gören Doğan, bugün yaşama veda etti.

Doğan’ın ölümü, yeni yılda trafik kazalarındaki ilk kayıp olarak kayıtlara geçti.

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 30 Aralık’ta saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti.

Zafer Doğan (E-31), yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa- Girne Anayoluna bağlanan kavşağa yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybedip önce çelik bariyerlere ardından kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan beton duvara çarpıp alev almıştı.

Araçta meydana gelen yangın Lefkoşa itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Zafer Doğan, Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

İşte polisin açıklaması:

"30.12.2022 tarihinde, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan araç sürücüsü Zafer DOĞAN (E-31), yapılan tüm müdahelere rağmen kurtarılamayarak 02.01.2023 tarihinde yaşamını yiritmiştir. Soruşturma devam etmektedir."