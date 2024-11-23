31 araç trafikten men, 1 sürücü tutuklandı

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam bin 900 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 335 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 31 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Sürat ilk sırada

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

11’i sigortasız araç kullanmak,

2’si elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak,

2’si trafik ışıklarına uymamak ve

106’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.