30’a yakın kişi hakkında polise şikayette bulunuldu

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KTOEÖS başkan ve genel sekreterlerine yönelik gerçekleşen tehditlerle ilgili KTÖS ve KTOEÖS tarafından Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne şikayette bulunudu.

Yapılan açıklamada 30’a yakın kişiden şikâyetçi olunduğu belirtildi, şikâyetler Selma Eylem, Tahir Gökçebel ve Uğur Erilen aracılığıyla yapıldı.

Polise yapılan şikâyet sonrası basına konuşan KTIEÖS başkanı Selma Eylem, “Bana yapılan kişisel hakaret ve tehditleri, sendika ve KTÖS’e yapılan tehditlere az önce şikayette bulunduk.” şeklinde konuştu.

Avukat Cansu Nazlı:

“KTÖS’teki pakart, sendika ve öğretmenlere yapılan tehditlerle ilgili şikayette bulunduk”

Avukat Cansu Nazlı ise “KTÖS’deki pankart üzerinden Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bir şikayet yapıldı. Kamuya, sendikaya hem öğretmenlere kamuoyu önünde yapılan şiddet tehdidi hakaret ve ölüm tehdidi içeren açıklamalarla ilgili şikayette bulunuldu” dedi.

Avukat Nazlı, “Selma Eylem’e kişisel olarak özel mesajlarına gelen şiddet, ölüm tehdidi, hakaret ve nefret söylemi içeren eylemler kamuya açık sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar Lefkoşa polis müdürlüğüne şikâyet edildi. Cezai işlem başlatılması için işlemde bulundu ve talep edildi. Bu süreçte yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Bu toplum bunları hak etmiyor”

Tahir Gökçebel de yaptığı açıklamasında, “Bu toplum bunları hak etmiyor” diyerek, “Bu toplumun içerisine köken üzerinden cinsiyet üzerinden çekinmeden Arıklı gibi politikacıların bu toplumda büyütülerek veya yaygınlaştırılarak yapılan meseleyi halkımız iyi algılaması lazım ve destek vermesi lazım. Bu yaşanılanları hak etmedik. Bunu UBP da hak etmemiştir. UBP içinde oynanan oyunlar kendi içinde de yapılıyor. Özellikle UBP parti meclisi bu konuyu iyi değerlendirmesi lazım. Bu toplumu bozarsanız bu eşitlik biter. Vatandaşlarımızı etnik cinsel her açıdan bölmeye çalışıyorlar” İfadelerini kullandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Verdiğimiz mücadele bir linç kampanyası haline getirilmiştir”

Daha sonra yeniden söz alan KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem ise “Bu konu öyle bir noktaya getirildi ki eğitim düzeni, fakirleşme, siyasi dayatmalar ve kız çocuklarımızın bedeni üzerinde yapılan siyasi dayatmalar… Buna karşı verdiğimiz mücadele bir linç kampanyası haline getirilmiştir. Bu benim üzerimden yapılıyor ne yazık ki. Ben 30 sene öğretmen olarak bu ülkeye hizmet ettim yetiştirdiğim binlerce öğrenci var ve gurur duyuyorum. Olumlu duruş, adaletli ve temiz bir yaşam için hep mücadele ettim ve mücadeleye devam edeceğim. Susmayacağım ve bu mücadeleden de vazgeçmeyeceğim. Destekleyen örgütlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.