307 üreticiye 570 bin TL büyükbaş hayvan düşük zararı tazminatı ödendi

Büyükbaş hayvan düşük zararları için 307 üreticiye 570 bin 240 TL ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak ve Şubat aylarına ait büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 307 üreticiye 570 bin 240 TL tazminat ödendi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri duyuruldu.