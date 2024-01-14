306 araç sürücüsü, çeşitli trafik suçlarından rapor edildi

Polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 1,402 araç sürücüsü kontrol edildi, 5 araç sürücüsü tutuklanırken, 27 araç ise trafikten men edildi. 306 araç sürücüsü de çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, 160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 101’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 306 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç sürücüsü tutukladı, 27 araç ise trafikten men edildi.