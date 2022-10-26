300 polis 'Yeşil Hattı' denetleyecek

Özellikle adanın kuzeyinden güneyine yoğun mülteci ve düzensiz göçmen geçişi sonrası gündeme gelen tedbirlere bir yenisi eklendi.

Yeşil Hat üzerinden kaçak göçü önlemek amacıyla özel eğitime tabi tutulacak 300 polis için işe alım süreci başladı.

Fileleftheros gazetesi, Yeşil Hat üzerinden kaçak mülteci göçünü önlemek amacıyla özel eğitim alacak ve bu görevi üstlenecek 300 "özel polis" alınacağını, gerekli ödeneğin onaylanmasıyla birlikte polislerin gelecek yıl göreve başlamalarının beklendiğini yazdı.

Kıbrıs Polis Akademisi'nde silah kullanma ve mültecilere müdahale etme eğitimini içeren bir aylık bir eğitimden geçecek polislerin Yeşil Hat boyunca görev yapacaklarını ve sınırda görevli askerlerle işbirliği içerisinde olacaklarını aktaran gazete, bu uygulamanın, Yeşil Hat üzerinden kaçak mülteci göçünün önlenmesi çerçevesinde alından önlemlerden sadece biri olduğunu hatırlattı.

Kaçak mülteci akınlarının önlenmesi için Lefkoşa'nın çeşitli bölgelerine dikenli teller çekildiği ancak bunların yüzde yüz etkili olmadığını vurgulayan gazete, Yeşil Hattın kapalı devre kamera sistemleriyle de izleneceğini hatırlattı.

Gazete, söz konusu kamera sistemlerinin İsrail'den hali hazırda satın alındığını ve önümüzdeki ay yerleştirilmeye başlanacaklarını da vurguladı.