Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında meselede tutuklu bulunan okulun genel sekreteri Serdal Gündüz’ün asistanı B.Ö. ile okulun öğrencilerinden biri olan D.Y. tutuklanarak Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. D.Y. teminatla serbest kalırken, B.Ö. halkında 6 gün daha tutukluluk alındı.

“İlk belirlemelere göre 300 bin TL gelir elde etti”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında meselede tutuklu bulunan okulun genel sekreteri Serdal Gündüz’ün asistanı B.Ö.'nün üniversiteye kayıt yapan bazı öğrencilerle temasa geçerek, eğitim harcını okulun değil kendi hesabına aktarılmasını sağladığını kaydetti.

B.Ö.'nün bu yolla elde ettiği gelirin ilk etapta 300 bin TL olduğunu ve bir kısmını Serdal Gündüz’ün hesabına bir kısmını ise nişanlısının hesabına aktardığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, B.Ö.'nün ayrıca okulun muhasebesinden nakit para alıp, herhangi bir kayıt tutmadığını ifade etti.

Zanlı ile ilgili 21 ifade alındığını ve alındığını ve 23 ifade daha alınacağını, aranan emareler, dekont ve faturalar olduğunu kaydetti.

Zanlının Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak üzereyken yakalanıp tutuklandığını belirtti. Polis, kamera kayıtları ile bir çok belge ve evrakın imha edildiğini tespit etiklerini mahkemeye aktardı.

Miktarın artabileceğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şerife Katip, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

“2 sahte faturayla 8 bin 451 Dolar gelir elde etti”

Polis, okulda öğrenci olan D.Y.'nin sahte transkript ile bir çok öğrenciyi yatay geçişle üniversiteye kayıt ettirdiği gerekçesiyle, Ukrayna ve Rusya’dan öğrenci getirmiş gibi göstererek sahte evrak hazırlayarak üniversiteye sunduğunu ve 2 adet sahte faturayla 8 bin 451 Dolar para aldığını açıkladı.

Polis, zanlının soruşturmaya etki edebileceği kısmın tamamlandığını belirterek teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Yargıç zanlının; 50 bin TL nakit kefalet ödemesi, 1 kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalanması ve zanlının haftada bir polise ıspat-ı vücutta bulunması koşuluyla ileride yargılanmak üzere tutuksuz yargılanmasına karar verdi.