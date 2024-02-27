Girne - Tatlısu Anayolunda meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Cemre Yönet yaşamını yitirdi.

Dün gece saat 23.10 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolunun 32-33 km'leri arasında, Tatlısu istikametine doğru seyreden Küçükerenköy'de sakin 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cemre Yönet, yönetimindeki VH 298 plakalı motosikletle aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu, gidiş istikametine göre yolun sol tarafında bulunan Palm Bay View sitesinden kavşakta durmadan, dikkatsizce ve 285 mlgr alkollü içki tesiri altında anayola giriş yapan 19 yaşındaki Mikail Akbaş yönetimindeki LZ 864 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Cemre Yönet kaza mahallinde yaşamını yitirirken, kazada hafif şekilde yaralanan LZ 864 plakalı araç sürücüsü Mikail Akbaş ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza sonucu Mikail Akbaş tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf: BRT